В России хотят создать базу IMEI всех мобильных устройств в 2026 году

В России рассматривается инициатива по созданию единой базы идентификационных номеров мобильных устройств (IMEI).

В России рассматривается инициатива по созданию единой базы идентификационных номеров мобильных устройств (IMEI). Об этом заявил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Дмитрий Угнивенко в ходе заседания Общественного совета при ведомстве.

По его словам, предлагаемый учёт позволит привязать каждое устройство к номеру мобильного телефона, что повысит точность идентификации. В частности, это даст возможность определить, находится ли SIM-карта в беспилотном летательном аппарате (БПЛА).

При успешной реализации системы, как отметил Угнивенко, может быть смягчён существующий «период охлаждения» для SIM-карт.

