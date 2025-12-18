В России хотят ввести регистрацию домашних собак и кошек

Законопроект о бесплатной регистрации кошек и собак внесен в Думу.
В России планируется ввести обязательную регистрацию домашних собак и кошек. Для этого животных предложено маркировать с помощью ошейников, бирок или микрочипов, а данные вносить в единую государственную систему. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на поступивший в Госдуму законопроект.
«Во внесенном в сентябре 2025 года законопроекте говорится, что кабмин утвердит перечень животных, подлежащих маркировке. Речь идет только о собаках и кошках. Маркировать питомцев предложили ошейниками, бирками или микрочипами — на выбор хозяина. Рассмотреть законопроект планируется в 2026 году», — пишет «Парламентская газета».
Постановка на учет будет бесплатной и осуществится через Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии (ФГИС «ВетИС»). Владельцу для этого потребуются паспорт и данные о происхождении, здоровье и вакцинациях животного. Как пояснил депутат Владимир Бурматов, внести питомца в реестр можно будет добровольно в ближайшей ветеринарной клинике, не обязательно специально посещая врача — можно совместить с плановой вакцинацией. Снятие с учета будет производиться по заявлению владельца.
