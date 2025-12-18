В России хотят ввести регистрацию домашних собак и кошек

Постановка на учет будет бесплатной и осуществится через Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии (ФГИС «ВетИС»). Владельцу для этого потребуются паспорт и данные о происхождении, здоровье и вакцинациях животного. Как пояснил депутат Владимир Бурматов, внести питомца в реестр можно будет добровольно в ближайшей ветеринарной клинике, не обязательно специально посещая врача — можно совместить с плановой вакцинацией. Снятие с учета будет производиться по заявлению владельца.