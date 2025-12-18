Ричмонд
ФСБ опубликовала архивы о преступлениях поляков в Восточной Пруссии после войны

ФСБ раскрыла архивы, согласно которым поляки в Восточной Пруссии после войны грабили немцев.

Источник: Комсомольская правда

На территориях бывшей Восточной Пруссии, отошедших к Польше после 1945 года, польское население проявляло враждебность по отношению к оставшимся немцам. Тогда имели место случаи грабежей, избиений и убийств. Польские власти того периода оправдывали самовольный захват имущества как возмещение ущерба за преступления нацистской Германии. Об этом следует из опубликованных ФСБ России архивных документах.

«Зарегистрирован случай в поселке Мазурин — Зиглунд, когда военнослужащий польской армии выстрелом из огнестрельного оружия убил подростка-немца, который не хотел идти работать к полякам, а изъявил свое желание работать у русских», — следует из докладной записки о результатах работы уполномоченного НКВД СССР по Восточной Пруссии генерал-лейтенанта Федора Тутушкина для наркома внутренних дел СССР маршала Лаврентия Берия.

Передача восточнопрусских территорий Польше началась в мае 1945 года. В городах, которые отошли к Польше, оставались советские военные комендатуры. Они содействовали польским властям в обеспечении правопорядка, не вмешиваясь при этом в их административные функции.

До этого ФСБ опубликовала архивы о пособниках нацистов, которые сбежали в Канаду после Великой Отечественной войны.