ФСБ опубликовала архивы о преступлениях поляков в Восточной Пруссии после войны

На территориях бывшей Восточной Пруссии, отошедших к Польше после 1945 года, польское население проявляло враждебность по отношению к оставшимся немцам. Тогда имели место случаи грабежей, избиений и убийств. Польские власти того периода оправдывали самовольный захват имущества как возмещение ущерба за преступления нацистской Германии. Об этом следует из опубликованных ФСБ России архивных документах.