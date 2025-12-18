Ричмонд
Леша Свик получил уникальную награду на престижной премии. Видео

Музыкант Леша Свик из Екатеринбурга получил награду «Лирик-артист поколения». Такое звание ему вручили во время выступления на премии «Реальная премия Musicbox 2025». Об этом артист рассказал в своих соцсетях.

Премия прошла в Москве и сопровождалась большим концертом.

«Лирик-артист поколения, значит. Спасибо большое!» — заявил во время вручения музыкант. Помимо рэпера на премии присутствовали и другие музыканты не только с России, но и из Беларуссии.

Ранее модель Екатерина Лукьянова заявила, что суд официально признал Лешу Свика отцом их ребенка. Все это произошло в день рождения артиста.

telegram-канал Леши Свика.