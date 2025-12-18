В МВД рассказали о правильном порядке действий при телефонном мошенничестве

Следующий шаг — срочно связаться со своим банком по официальному номеру, чтобы запросить приостановление транзакций, отмену или оспаривание операций, блокировку карт и удалённого доступа, а также смену лимитов и паролей. Если деньги были переданы наличными курьеру, следует немедленно позвонить в полицию по номеру 102 или в дежурную часть по территориальной принадлежности.