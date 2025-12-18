В МВД рассказали о правильном порядке действий при телефонном мошенничестве

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России подготовило для граждан краткий алгоритм действий на случай, если они стали жертвами дистанционных мошенников.
При обмане по телефону необходимо немедленно прекратить разговор и заблокировать номер звонившего. В ведомстве предупреждают, что любые последующие предложения о «проверках», «возвратах средств» или «секретных операциях» являются продолжением мошеннической схемы.
Следующий шаг — срочно связаться со своим банком по официальному номеру, чтобы запросить приостановление транзакций, отмену или оспаривание операций, блокировку карт и удалённого доступа, а также смену лимитов и паролей. Если деньги были переданы наличными курьеру, следует немедленно позвонить в полицию по номеру 102 или в дежурную часть по территориальной принадлежности.
Крайне важно сохранить все доказательства: не удалять переписки, записи звонков, SMS, уведомления от банка. Рекомендуется сделать скриншоты, зафиксировать номера телефонов, ссылки, реквизиты, даты и время событий.
Также специалисты советуют удалить подозрительные приложения из смартфона, отозвать выданные им разрешения, сменить пароли от банковских кабинетов, почты и социальных сетей, а также включить двухфакторную аутентификацию. Поскольку мошенники могли получить доступ к аккаунтам, следует предупредить близких о возможных звонках или сообщениях от имени жертвы.
Затем необходимо лично подать заявление в полицию, приложив собранные материалы, и готовиться к возможным гражданским процессам. В случае навязанных кредитов нужно фиксировать обстоятельства обмана для расторжения договоров, а при переводах средств — собирать данные для подачи исков о взыскании неосновательного обогащения с получателей (дропперов).
