Из-за сильных дождей в Иране образовались «кровавые» реки

Ранее Life.ru писал про редкое явление в Санкт-Петербурге, где река Фонтанка покрылась так называемым ледяным салом — первым этапом формирования сплошного ледяного покрова, состоящим из мелких кристаллов льда на поверхности воды. Примечательно, что подобная задержка с замерзанием реки происходит второй год подряд.