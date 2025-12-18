Ричмонд
Из-за сильных дождей в Иране образовались «кровавые» реки

В Иране после сильных ливней часть побережья на острове Ормуз приобрела насыщенный багровый оттенок. Как сообщает France24, это природное явление связано с высоким содержанием оксида железа в местной почве, который окрашивает песок и воду.

Источник: Life.ru

В Иране образовались «кровавые» реки. Видео © Х / Insider Paper.

Наблюдавшееся 16 декабря в Персидском заливе явление местные жители прозвали «кровавым дождём», хотя оно не имеет биологического происхождения.

Ранее Life.ru писал про редкое явление в Санкт-Петербурге, где река Фонтанка покрылась так называемым ледяным салом — первым этапом формирования сплошного ледяного покрова, состоящим из мелких кристаллов льда на поверхности воды. Примечательно, что подобная задержка с замерзанием реки происходит второй год подряд.

