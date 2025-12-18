Адвокат Лурье: Долина просила суд не требовать справку из психдиспансера

Адвокат певицы Ларисы Долиной во время предварительного судебного заседания передала просьбу артистки не требовать с нее справку из психдиспансера. Она не предоставила суду эти сведения. Так заявила адвокат покупательницы квартиры Светлана Свириденко в эфире «Пусть говорят».