Адвокат Лурье: Долина просила суд не требовать справку из психдиспансера

Адвокат певицы Ларисы Долиной во время предварительного судебного заседания передала просьбу артистки не требовать с нее справку из психдиспансера. Она не предоставила суду эти сведения. Так заявила адвокат покупательницы квартиры Светлана Свириденко в эфире «Пусть говорят».
По ее словам, Лариса Долина заверила суд, что не состоит на учете в диспансере. При этом никаких доказательств предъявлено не было.
«На предварительном судебном заседании я заявила ходатайство об истребовании из диспансера справки, на что адвокат Долиной передала ее просьбу не истребовать», — сообщила адвокат Полины Лурье.
Ранее Верховный суд отменил все решения нижестоящих инстанций и оставил право собственности на спорную квартиру за покупательницей. Вопрос о выселении Ларисы Долиной и ее внучки будет решен в скором времени на заседании.