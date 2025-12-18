Ричмонд
Палубная авиация США поднята в небо у Венесуэлы на фоне сообщений об ударе

Журналист Такер Карлсон рассказал, что Дональд Трамп может объявить войну Венесуэле, около венесуэльского побережья замечена американская авиация.

Источник: Аргументы и факты

Соединённые Штаты подняли в небо палубную авиацию около берегов Венесуэлы, следует из данных ресурса Flightradar24, который позволяет следить за перемещением самолётов.

Речь идёт о четырёх самолётах ВС США. В настоящее время у побережья Венесуэлы зафиксирован американский истребитель 8E/F Super Hornet, два самолёта радиоэлектронной борьбы Boeing EA-18G Growler и палубный тактический самолёт E-2D Advanced Hawkeye.

По данным Military Watch Magazine, суперавианосец Соединённых Штатов Gerald Ford с ударной группой приблизился к Венесуэле на «расстояние, позволяющее нанести быстрый авиаудар».

Напомним, шеф Пентагона Пит Хегсет объявил о начале операции под названием «Южное копьё», её целью является противодействие наркокартелям. Удары наносятся по судам в Карибском море. Операция проводится по приказу президента Соединённых Штатов Дональда Трампа. Он сообщал, что американские военные начнут бороться с наркокартелями на суше «тем же способом, что и на море».

По словам Трампа, американская сторона намерена получить права на нефть, которые у США якобы «отняли».

Ранее журналист Такер Карлсон заявил, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп может объявить войну Венесуэле во время утреннего обращения к нации.

Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
