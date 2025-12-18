Медсестра в Москве спела песню, чтобы успокоить пациентку во время кровотечения

Очевидицей ситуации стала пациентка Марина Хасанова, которая находилась в соседней койке и сняла происходящее на видео. По её словам, с бабушкой в итоге всё хорошо, её уже выписали.
Медсестра спела песню, чтобы успокоить пациентку. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / marina_khasanova.
Сама Вероника Журавлёва отметила, что забота о пациентах — неотъемлемая часть профессии, и на её месте любая медсестра нашла бы свой способ помочь.
«Забота о пациентах — это неотъемлемая часть нашей профессии. На моем месте любая медсестра нашла подход к пациенту. Просто у всех способы свои, и для меня музыка ближе всего», — сказала она.
Ранее медсестёр назвали самыми востребованными специалистами в России в ближайшие семь лет. Согласно долгосрочному прогнозу потребностей экономики до 2032 года, наибольший спрос будет формироваться на медсестёр, фельдшеров и акушеров. Именно эти профессии уже сегодня сталкиваются с устойчивым кадровым голодом, который в ближайшие годы лишь усилится.
