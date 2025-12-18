Медсестра в Москве спела песню, чтобы успокоить пациентку во время кровотечения

Ранее медсестёр назвали самыми востребованными специалистами в России в ближайшие семь лет. Согласно долгосрочному прогнозу потребностей экономики до 2032 года, наибольший спрос будет формироваться на медсестёр, фельдшеров и акушеров. Именно эти профессии уже сегодня сталкиваются с устойчивым кадровым голодом, который в ближайшие годы лишь усилится.