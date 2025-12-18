МИД выразил соболезнования близким мальчика, которого убили в школе в Одинцове

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась по поводу гибели в Подмосковье несовершеннолетнего школьника, имеющего гражданство Таджикистана. Трагедия произошла 16 декабря 2025 года в Успенской средней школе.
Захарова сообщила, что российский МИД оперативно связался с посольством Таджикистана и выразил готовность оказать необходимое содействие.
«МИД России выражает глубокие соболезнования таджикистанской стороне, родным погибшего и пострадавшим при нападении», — сказала Захарова.
Утром 16 декабря в школе, расположенной в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа в Московской области произошло нападение. Подросток нанес удары ножом одному из учеников и охраннику. В результате нападения школьник скончался от полученных ранений.
Тогда подросток в кабинке туалета перед убийством переоделся в футболку с названием интернет-движения No lives matter («Ничьи жизни не имеют значения») и достал конструкции, напоминающие самодельные взрывные устройства.
Когда парня с ножом заметили в коридоре, 32-летний охранник Дмитрий потребовал отдать оружие. Но подросток распылил ему в лицо газовый баллончик и нанес несколько ударов кинжалом в область почек.
Кроме этого, отставший от толпы одноклассников с учителем четвероклассник остался в коридоре. Тогда убийца нанес ему около 10 ударов ножом в область груди и шеи. Ранее KP.RU информировал, что напавший на школу в Одинцове девятиклассник был из небогатой семьи. При этом источники подчеркнули, что раньше подросток был общительным, состоял в коллективе, однако в новом учебном году его будто подменили. Следственный комитет России ходатайствует об аресте подростка, подозреваемого в совершении нападения на школу в подмосковном поселке Горки-2. Соответствующее заявление будет направлено в суд.
Подростка обвиняют по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство». При этом сам нападавший признал вину. Следствие продолжает работу по установлению всех обстоятельств инцидента и мотивов действий подростка. В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело.