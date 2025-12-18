МИД выразил соболезнования близким мальчика, которого убили в школе в Одинцове

Кроме этого, отставший от толпы одноклассников с учителем четвероклассник остался в коридоре. Тогда убийца нанес ему около 10 ударов ножом в область груди и шеи. Ранее KP.RU информировал, что напавший на школу в Одинцове девятиклассник был из небогатой семьи. При этом источники подчеркнули, что раньше подросток был общительным, состоял в коллективе, однако в новом учебном году его будто подменили. Следственный комитет России ходатайствует об аресте подростка, подозреваемого в совершении нападения на школу в подмосковном поселке Горки-2. Соответствующее заявление будет направлено в суд.