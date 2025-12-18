В ночь на 18 декабря в Батайске жители услышали грохот

В Батайске в ночь на 18 декабря жители сообщили о сильном хлопке. Об этом своем телеграм-канале сообщил глава города Валентин Кукин.
— Был слышен грохот. Сейчас уточняем всю информацию, на связи с оперативными службами, — написал он.
Глава города призвал жителей сохранять спокойствие, не подходить к окнам и воздержаться от съемки возможных последствий падения беспилотника. Он сообщил, что все экстренные службы приведены в готовность, а для получения помощи или консультации можно позвонить по номеру 112.
