В ночь на 18 декабря в Батайске жители услышали грохот

Глава Батайска призвал горожан не паниковать после громкого хлопка.

Источник: Комсомольская правда

В Батайске в ночь на 18 декабря жители сообщили о сильном хлопке. Об этом своем телеграм-канале сообщил глава города Валентин Кукин.

— Был слышен грохот. Сейчас уточняем всю информацию, на связи с оперативными службами, — написал он.

Глава города призвал жителей сохранять спокойствие, не подходить к окнам и воздержаться от съемки возможных последствий падения беспилотника. Он сообщил, что все экстренные службы приведены в готовность, а для получения помощи или консультации можно позвонить по номеру 112.

