Бойцам отправили технику и инструменты

17 декабря депутаты Московской городской думы подготовили к отправке гуманитарный конвой для военнослужащих двух полков мобилизованных москвичей.
Это уже 45-й гуманитарный конвой, который столичные единоросы отправляют военнослужащим, а также жителям новых и приграничных регионов России. Поддерживают как отдельных бойцов, так и целые подразделения. В этот раз гуманитарную помощь отправили полкам № 1429, 1430 и 1431.
— Мы передали по запросу наших бойцов дизельные генераторы, дроны, строительные инструменты, бытовые приборы и другой необходимый инвентарь, — рассказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
По его словам, системность поддержки участников специальной военной операции (СВО) обеспечивает законотворческая работа столичного парламента.
— Главный ориентир для нас — задача, которую поставил президент Владимир Владимирович Путин: оказывать адресную помощь каждому бойцу СВО и их семьям. В частности, выдвинуты и реализованы важные федеральные инициативы, приняты четыре городских закона, обеспечивающих меры социальной поддержки, — рассказал председатель столичного парламента.
Так, одна из инициатив касается предоставления статуса ветерана боевых действий гражданам, которые участвовали в боях в приграничных регионах. Помимо этого, столичные депутаты подготовили законопроект, расширяющий категории ветеранов и инвалидов боевых действий для получения городских мер поддержки.
— Все, что делается в столице в плане гуманитарной работы и помощи фронту, было бы невозможно без тысяч неравнодушных москвичей, которые объединились вокруг поддержки наших военных, их семей, жителей приграничных регионов, — отметил Алексей Шапошников.
При Мосгордуме действует рабочая группа по вопросам поддержки участников СВО и членов их семей.
— Мы видим свою задачу в том, чтобы оперативно и точно закрывать конкретные нужды наших защитников, обеспечивая их не только самым необходимым, но и техникой, которая помогает выполнять боевые задачи и сохранять жизни. Каждый конвой — это вклад в общую Победу и подтверждение того, что вся Москва — со своими героями, — сказал глава рабочей группы, депутат Мосгордумы Максим Руднев.
В этот раз в числе прочего в зону боевых действий отправили новый квадроцикл. Ранее бойцам неоднократно передавали мотоциклы и автомобили УАЗ «Буханка».
Полки, в которые отправили гуманитарную помощь, не первый год получают поддержку от депутатов Мосгордумы. Доброй традицией стала передача бойцам нескольких коробок с пирогами — такими же, с которыми мобилизованных военнослужащих провожали на фронт три года назад.
СПРАВКА.
В столице продолжают работать штабы по сбору гуманитарной помощи «Москва помогает». Их адреса можно узнать на официальном портале мэра Москвы mos.ru, а также на сайте «Мосволонтер». Один из штабов открыт на первом этаже исторического здания Московской городской думы на Страстном бульваре.