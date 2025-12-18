Бойцам отправили технику и инструменты

— Мы видим свою задачу в том, чтобы оперативно и точно закрывать конкретные нужды наших защитников, обеспечивая их не только самым необходимым, но и техникой, которая помогает выполнять боевые задачи и сохранять жизни. Каждый конвой — это вклад в общую Победу и подтверждение того, что вся Москва — со своими героями, — сказал глава рабочей группы, депутат Мосгордумы Максим Руднев.