Стало известно, о чем Трамп расскажет в обращении к нации

Трамп заявил, что его обращение к нации будет посвящено успехам администрации.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп сообщил, что вскоре обратится к нации. В ходе запланированного выступления он намерен подвести итоги работы своей администрации и рассказать о ее достижениях.

«Ну, я думаю, что послание сегодня вечером будет заключаться в том, что мы унаследовали беспорядок. Но мы проделали отличную работу, продолжаем ее, и очень скоро наша страна станет сильнее, чем когда-либо прежде», — сказал Трамп на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.

Напомним, что 16 декабря президент США объявил о намерении обратиться к американцам из Белого дома. Трансляция обращения должна была начаться в 05:00 по мск 18 декабря.

До этого американский журналист Такер Карлсон сообщил, что американский лидер может объявить войну Венесуэле во время запланированного обращения к нации.

