Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Частичное отключение электричества произошло в Батайске в ночь на 18 декабря

Ряд улиц в Батайске оказались частично обесточены из-за технологического нарушения в сети.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 18 декабря на ряде улиц в Батайске произошло отключение электричества. Об этом информирует АО «Донэнерго».

Частично обесточенными после полуночи оказались 28 улиц:

— Максима Горького, Эстонская, Литовская, Ангарская, Цимлянская, Ставропольская, Пятигорская, Томская, Грузинская, Армавирская, Молдавская, Украинская, Крымская, Дундича, Артемовская, Юбилейная, Белорусская, пер. Думенко, Астраханская, Аксайская, Лосевского.

— Кирова, Ленина, Рыбная, Калинина, Энгельса, Крупская, Почтовая.

По данным «Донэнерго», произошло технологическое нарушение в сети. Ориентировочно, электроснабжение должны восстановить в течение трех часов.

Добавим, губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что в результате воздушной атаки в Батайске загорелись два частных дома. На место выехали дежурно-спасательные службы. Информация о пострадавших уточняется. Также получила ущерб строящаяся многоэтажка в Ростове-на-Дону.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше