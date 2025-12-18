Частичное отключение электричества произошло в Батайске в ночь на 18 декабря

В ночь на 18 декабря на ряде улиц в Батайске произошло отключение электричества. Об этом информирует АО «Донэнерго».
Частично обесточенными после полуночи оказались 28 улиц:
— Максима Горького, Эстонская, Литовская, Ангарская, Цимлянская, Ставропольская, Пятигорская, Томская, Грузинская, Армавирская, Молдавская, Украинская, Крымская, Дундича, Артемовская, Юбилейная, Белорусская, пер. Думенко, Астраханская, Аксайская, Лосевского.
— Кирова, Ленина, Рыбная, Калинина, Энгельса, Крупская, Почтовая.
По данным «Донэнерго», произошло технологическое нарушение в сети. Ориентировочно, электроснабжение должны восстановить в течение трех часов.
Добавим, губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что в результате воздушной атаки в Батайске загорелись два частных дома. На место выехали дежурно-спасательные службы. Информация о пострадавших уточняется. Также получила ущерб строящаяся многоэтажка в Ростове-на-Дону.
