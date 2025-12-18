Частичное отключение электричества произошло в Батайске в ночь на 18 декабря

Добавим, губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что в результате воздушной атаки в Батайске загорелись два частных дома. На место выехали дежурно-спасательные службы. Информация о пострадавших уточняется. Также получила ущерб строящаяся многоэтажка в Ростове-на-Дону.