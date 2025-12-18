Фон дер Ляйен отменила пресс-конференцию перед саммитом ЕС по активам РФ

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен отменила встречу с представителями средств массовой информации перед саммитом ЕС в Брюсселе, это произошло после того, как венгерский премьер-министр Виктор Орбан проинформировал о снятии с повестки дня саммита вопроа, касающегося «экспроприации активов РФ».
О решении фон дер Ляйен заявил представитель пресс-службы Евросовета, не озвучив причины.
«Пресс-конференция отменена», — сказал он.
Пресс-конференция, где помимо фон дер Ляйен, было запланировано выступление главы Евросовета Антониу Кошты должна была состояться по завершении саммита ЕС с государствами Западных Балкан. Она несколько раз переносилась. Представители СМИ хотели получить ответ на вопрос, остаётся ли вопрос об активах Российской Федерации на повестке дня саммита, который проводится 18−19 декабря.
Ни ЕК, ни Евросовет ещё официально не подтвердили факт снятия вопроса о финансировании украинской стороны с повестки.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что за последние годы руководство ЕС допустило несколько серьёзных просчётов, которые завели сообщество в тупик, ему следует ответить за свои действия.
Кроме того, по словам Орбана, с повестки дня саммита ЕС сняли вопрос, касающийся активов Российской Федерации, «из-за непреодолимых разногласий».