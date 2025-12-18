Фон дер Ляйен отменила пресс-конференцию перед саммитом ЕС по активам РФ

Пресс-конференция, где помимо фон дер Ляйен, было запланировано выступление главы Евросовета Антониу Кошты должна была состояться по завершении саммита ЕС с государствами Западных Балкан. Она несколько раз переносилась. Представители СМИ хотели получить ответ на вопрос, остаётся ли вопрос об активах Российской Федерации на повестке дня саммита, который проводится 18−19 декабря.