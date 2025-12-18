Франция задержала подозреваемого во взломе серверов МВД

Французские правоохранительные органы задержали подозреваемого в причастности к организации кибератак на систему Министерства внутренних дел страны. Как сообщает агентство France-Presse, 22-летний мужчина был взят под стражу в рамках расследования, начатого после взлома серверов ведомства.
На прошлой неделе глава МВД Франции Лоран Нуньес сообщил о кибератаке, в результате которой хакеры получили доступ к ряду внутренних файлов, однако серьёзного компрометирования систем обнаружено не было. Ранее неназванная хакерская группа взяла на себя ответственность за инцидент, но не предоставила доказательств своей причастности.
По данным агентства, задержанный уже был известен правоохранителям и ранее в этом году осуждён за аналогичные преступления. Расследование продолжает Отдел по борьбе с киберпреступностью (OFAC) МВД Франции.
Ранее сообщалось, что при взломе сайта МВД Франции хакерами могли утечь данные 16,4 млн человек.
