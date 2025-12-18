Франция задержала подозреваемого во взломе серверов МВД

На прошлой неделе глава МВД Франции Лоран Нуньес сообщил о кибератаке, в результате которой хакеры получили доступ к ряду внутренних файлов, однако серьёзного компрометирования систем обнаружено не было. Ранее неназванная хакерская группа взяла на себя ответственность за инцидент, но не предоставила доказательств своей причастности.