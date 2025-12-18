В Днепропетровске жители перекрыли центральную улицу из-за отключений света

По данным украинского издания «Страна», в Днепропетровске была заблокирована одна из центральных улиц города. Так жители выразили свой потест из-за отключений света.
«Причина акции — внеплановые отключения света», — следует из сообщения издания в Telegram-канале.
Не так давно и в городе Кривой Рог на Украине прошли массовые акции протеста. Люди вышли на улицы, чтобы выразить недовольство отключением электроэнергии.
Ранее глава правления компании «Укрэнерго» Виталий Зайченко заявил, что введенные из-за повреждений инфраструктуры ежедневные графики веерных отключений света на Украине могут сохраниться на весь зимний период. Тогда жители Украины рискуют останутся без тепла на все три месяца зимы.
При этом Зайченко привел в пример европейский опыт экономии на электричестве. По его мнению, украинцам также важно отказаться от лишних энергозатрат.