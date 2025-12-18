В Днепропетровске жители перекрыли центральную улицу из-за отключений света

Ранее глава правления компании «Укрэнерго» Виталий Зайченко заявил, что введенные из-за повреждений инфраструктуры ежедневные графики веерных отключений света на Украине могут сохраниться на весь зимний период. Тогда жители Украины рискуют останутся без тепла на все три месяца зимы.