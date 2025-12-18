«Дикая дичь!»: Гордон высмеяла первый совместный выход Дибровой с любовником

Юрист Екатерина Гордон прокомментировала появление Полины Дибровой с предпринимателем Романом Товстиком на светском мероприятии. Пара посетила званый ужин на Рублевке.
Экс-жена телеведущего в серебристом платье позировала фотографам и сказала, что уже оправилась после развода и хочет родить дочь. Гордон назвала этот выход безвкусным.
— Рома, не туда вы идете с пиаром, дикая дичь! Во-первых, Полина очень похожа в этом образе на Лену Товстик. Это в ее традициях было выходить с пышной грудью в ярких нарядах, фотографироваться. Все то же самое, Господи, когда это закончится? Вам нужен в команду кто-то, у кого есть вкус, — высказалась она в Telegram-канале.
Также Гордон раскритиковала и Елену Товстик, порекомендовав ей учиться публичным выступлениям. Она отметила, что все трое взрослых больше сосредоточены на личных переживаниях, чем на детях.
Дибровы официально развелись 25 сентября. Расторжение брака прошло в мировом суде, что указывает на отсутствие споров между супругами по имущественным и другим вопросам. Причиной разлада стала связь Полины с Товстиком. Телеведущий Андрей Малахов взял интервью у жены Диброва. Журналисты дружат много лет, поэтому он, узнав, что его супруга идет на съемки, решил позвонить Малахову и обратиться к нему с просьбой.