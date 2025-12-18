Ричмонд
Онищенко рассказал, когда ждать пика заболеваемости гриппом

Онищенко: пик заболеваемости гриппом придется на январь-февраль.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Пик заболеваемости гриппом в России ожидается в январе-феврале 2026 года, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Пика еще нет, он еще не достигнут… После новогодних каникул, отпусков и праздничных дней рост (заболеваемости — ред.) придется у нас уже на январь, февраль», — сказал Онищенко.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в стране идет подъем заболеваемости гриппом, превышение эпидпоказателей зарегистрировано в 17 субъектах РФ.