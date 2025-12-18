В Ростовской области отражают массированную атаку беспилотниками, есть раненые: онлайн-трансляция

03:53 В результате атаки со стороны Украины в Ростове и Батайске пострадала гражданская инфраструктура. В Ростове зафиксированы разрушения в строящейся многоэтажке в западном районе города. В Батайске загорелись два частных дома. На место выехали дежурно-спасательные службы. Информация о пострадавших уточняется. Об этом заявил губернатор региона Юрий Слюсарь. Ранее глава Батайска Валентин Кукин сообщил о слышимом грохоте на улицах города.