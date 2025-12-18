В Ростовской области отражают массированную атаку беспилотниками, есть раненые: онлайн-трансляция

В РФ отражают массированную атаку дронов.
В Ростовском регионе противовоздушная оборона ликвидирует воздушные угрозы со стороны ВСУ. Есть раненые, повреждена гражданская инфраструктура. В ряде других регионов объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщают губернаторы и региональные МЧС. Подробнее об отражении атаки — в материале URA.RU.
04:00 Ранее в Минобороны России рассказали о перехвате 30 украинских беспилотников самолетного типа. Семнадцать из которых — над территорией Республики Крым и 13 — над акваторией Черного моря.
03:57 Оперативные службы работают, ведётся тушение и первичный осмотр территории в Батайске. После ликвидации возгорания специалисты начнут обследовать территорию, оценят ущерб и примут решения по дальнейшим мерам безопасности и помощи людям. Глава города Валентин Кукин просит жителей не подходить к месту ЧП и не мешать работе экстренных служб.
03:55 По уточненным данным, в Ростове пострадало два корпуса многоэтажки-новостройки, разрушения и задымление пришлись на уровень пятого этажа. В порту Ростова также повреждено судно, по предварительным данным среди экипажа есть жертвы. В Батайске оказана медицинская помощь четверым жителям. Об этом передал информацию губернатор Юрий Слюсарь.
03:53 В результате атаки со стороны Украины в Ростове и Батайске пострадала гражданская инфраструктура. В Ростове зафиксированы разрушения в строящейся многоэтажке в западном районе города. В Батайске загорелись два частных дома. На место выехали дежурно-спасательные службы. Информация о пострадавших уточняется. Об этом заявил губернатор региона Юрий Слюсарь. Ранее глава Батайска Валентин Кукин сообщил о слышимом грохоте на улицах города.