В Великобританию доставили гроб с первым погибшим на Украине кадровым военным

По официальному заявлению британских властей, на прошлой неделе на одном из украинских полигонов в результате несчастного случая в возрасте 28-ми лет погиб младший капрал Джордж Хули. Он был кадровым военнослужащим, служившим в парашютном полку и находившимся в момент происшествия вдали от зоны боевых действий для участия в испытаниях нового оружия. Хули начал службу в 2015 году и ранее выполнял задачи в Афганистане, Африке и Восточной Европе.