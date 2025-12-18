В Великобританию доставили гроб с первым погибшим на Украине кадровым военным

Великобритания вернула на родину тело своего первого кадрового военнослужащего, он погиб в ходе боевых действий на Украине. Об этом сообщило оборонное ведомство страны.
«Сегодня мы чтим память младшего капрала Джорджа Хули, [тело] которого было возвращено в Великобританию», — написало Минобороны в соцсети X.
По официальному заявлению британских властей, на прошлой неделе на одном из украинских полигонов в результате несчастного случая в возрасте 28-ми лет погиб младший капрал Джордж Хули. Он был кадровым военнослужащим, служившим в парашютном полку и находившимся в момент происшествия вдали от зоны боевых действий для участия в испытаниях нового оружия. Хули начал службу в 2015 году и ранее выполнял задачи в Афганистане, Африке и Восточной Европе.
