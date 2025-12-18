Все для фронта: волонтеры страны объединились ради победы

Любовь к Родине не знает границ. Это уже в который раз нам доказала Людмила Трусевич — руководитель группы помощи «Гвардия Земли». Она объединила регионы России ради поддержки наших солдат на передовой. Через «Гвардию Земли» на фронт доставляют обереги из Иркутска, детские рисунки и письма из Иванова, маскировочные сети из Сергиева Посада и Москвы.
Три года назад Людмила четко осознала, что не может оставаться в стороне. Она решила помогать фронту по мере своих возможностей. Потом, правда, оказалось, что эти возможности безграничны. Сегодня с «Гвардией Земли» сотрудничают люди из Мурманска, Карелии, Иванова, Иркутска, Сергиева Посада и разных районов Москвы.
— Я была на даче, в поселке за Сергиевым Посадом. Там начала делать окопные свечи, — сказала Трусевич. — Постепенно добавилось и нижнее белье для бойцов. Дальше с мужем начали делать тактические носилки для эвакуации раненых. В общем — спектр работы понемногу расширялся.
Постепенно у Людмилы появилось больше соратников.
— Группа росла, а символа не было. Я обратилась за помощью к духовнику нашего объединения, батюшке Владимиру из храма Рождества Христова села Иудино, чтобы он дал нам символ, — сказала Людмила. — Он предложил буквицу «Z», которая расшифровывается как «Земля». И посыл таков: мы на Земле, защищаем ее, именно она дает нам силы. Так и появилась «Гвардия Земли».
К концу дачного сезона 2022 года волонтерская группа начала работать и в Москве.
— Мы стали плести маскировочные сети. Но за полгода работы объемы получались большими, места для хранения грузов не хватало. Тогда нам на помощь пришла Управа Гагаринского района. Они дали нам помещение, объемы работы снова выросли. Появилось больше неравнодушных, желающих помогать фронту, — говорит Людмила. — Сегодня мы отправляем посылки тоннами. Костяк группы составляют около 150 человек. Но по городам России есть еще люди, которые по чуть-чуть, но вносят свой вклад в общее дело — Победу.
Сегодня «Гвардия Земли», по словам Людмилы, отправляет на фронт как стандартные наборы: обереги, карманные иконы, маскировочные сети, продукты, окопные свечи, так и свои разработки. Одна из них — противотепловизионные накидки.
— Нам как-то поступил запрос о том, что нужны такие костюмы. Мы с командой начали думать, что и как правильно сделать. Вместе с бойцами разрабатывали все детали, вплоть до перчаток, — говорит Людмила. — У нас за Сергиевым Посадом есть потрясающая швея, которая сделала выкройки. По ним уже и запустили производство. Да и с остальными делимся разработками. Ведь нужно, чтобы как можно больше людей всячески помогали солдатам. Все — людям, все — фронту.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Василий Дандыкин, капитан I ранга запаса, военный эксперт, заместитель главного редактора журнала «Воин России»:
— Когда помощь военнослужащим оказывается добросовестно, не для «показухи», то это очень ценно и важно. Во время боевых действий все идет быстро, заканчиваются запасы, техника, одежда, еда. Поэтому когда есть такой надежный тыл, то у военных появляется дополнительное понимание, за что и за кого они сражаются. Это очень важный момент в экстремальных обстоятельствах для людей, которые находятся на передовой и в прифронтовой зоне. В общем, помощь для солдат важна и нужна, но самое главное — чтобы она шла от сердца.