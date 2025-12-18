Все для фронта: волонтеры страны объединились ради победы

— Когда помощь военнослужащим оказывается добросовестно, не для «показухи», то это очень ценно и важно. Во время боевых действий все идет быстро, заканчиваются запасы, техника, одежда, еда. Поэтому когда есть такой надежный тыл, то у военных появляется дополнительное понимание, за что и за кого они сражаются. Это очень важный момент в экстремальных обстоятельствах для людей, которые находятся на передовой и в прифронтовой зоне. В общем, помощь для солдат важна и нужна, но самое главное — чтобы она шла от сердца.