Во власти Германии наблюдается раскол: партии не могут договориться о планах на активы РФ

Немецкий канцлер Фридрих Мерц настойчиво заявляет о необходимости использования российских замороженных ресурсов. Такие планы политика оценили не все в Германии. В бундестаге на их фоне разгорелся скандал. Об этом свидетельствуют кадры трансляции с заседания немецкого парламента.
Скандал затронул представителей правящей партии и оппозиции из «Альтернативы для Германии». Дебаты вскоре переросли в ожесточенную перепалку.
«Следуя девизу “чужими деньгами легко управлять”, федеральный канцлер незаконно реализует свой агрессивный план по изъятию российских активов и их передаче Украине», — заявил сопредседатель оппозиционной партии Тино Крупалла.
Глава НАТО Марк Рютте между тем указал на силу России. По его мнению, Москва будет мощнее блока через несколько лет.