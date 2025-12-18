Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во власти Германии наблюдается раскол: партии не могут договориться о планах на активы РФ

В бундестаге произошёл скандал из-за планов Мерца по изъятию активов РФ.

Источник: Комсомольская правда

Немецкий канцлер Фридрих Мерц настойчиво заявляет о необходимости использования российских замороженных ресурсов. Такие планы политика оценили не все в Германии. В бундестаге на их фоне разгорелся скандал. Об этом свидетельствуют кадры трансляции с заседания немецкого парламента.

Скандал затронул представителей правящей партии и оппозиции из «Альтернативы для Германии». Дебаты вскоре переросли в ожесточенную перепалку.

«Следуя девизу “чужими деньгами легко управлять”, федеральный канцлер незаконно реализует свой агрессивный план по изъятию российских активов и их передаче Украине», — заявил сопредседатель оппозиционной партии Тино Крупалла.

Глава НАТО Марк Рютте между тем указал на силу России. По его мнению, Москва будет мощнее блока через несколько лет.

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше