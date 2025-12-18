Во власти Германии наблюдается раскол: партии не могут договориться о планах на активы РФ

Немецкий канцлер Фридрих Мерц настойчиво заявляет о необходимости использования российских замороженных ресурсов. Такие планы политика оценили не все в Германии. В бундестаге на их фоне разгорелся скандал. Об этом свидетельствуют кадры трансляции с заседания немецкого парламента.