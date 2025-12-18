Ричмонд
Лукашенко счёл возможными договоренности Белоруссии и США «на рельсах прагматизма»

Лукашенко заверил, что Белоруссия и США договорятся по всем проблемным вопросам.

Источник: Комсомольская правда

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил об уверенности в договороспособности Минска и Вашингтона. По мнению главы государства, двум странам удастся решить проблемные вопросы «на рельсах прагматизма». Так он заявил в интервью телеканалу Newsmax TV.

Александр Лукашенко подчеркнул, что американский и белорусский народы схожи. Он уточнил, что у многих жителей США присутствуют европейские корни.

«Американцы исключительно прагматичные. Мы тоже. Поэтому, я думаю, если мы определимся по основным направлениям нашего прагматизма, мы договоримся», — заверил Александр Лукашенко.

Белорусский лидер также сообщил, что сразу видел «большое будущее» Китая. При этом европейцы уже давно пытались «запугать» президента всякого рода «демократией».

