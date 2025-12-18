Лукашенко счёл возможными договоренности Белоруссии и США «на рельсах прагматизма»

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил об уверенности в договороспособности Минска и Вашингтона. По мнению главы государства, двум странам удастся решить проблемные вопросы «на рельсах прагматизма». Так он заявил в интервью телеканалу Newsmax TV.