Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам напомнили, когда придется оплачивать ЖКХ в 2026 году

Депутат Колунов напомнил, что сроки оплаты ЖКХ сдвинут на пять дней в 2026 году.

Источник: Комсомольская правда

Крайний срок оплаты ЖКУ в январе и феврале 2026 года останется прежним — 10 числа. Однако начиная с марта дата окончательной оплаты будет перенесена на 5 дней позже, рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

«Очередной социально важный закон для нашего комитета, призванный перенести крайний срок оплаты услуг ЖКХ на пять дней вперед — с 10 числа каждого месяца на 15 — вступит в силу с марта 2026 года», — сообщил Колунов в беседе с ТАСС.

Колунов пояснил, что цель закона — помочь тем, кто получает зарплату 12−15 числа месяца, чтобы люди могли удобно оплачивать коммунальные услуги после этого. По его мнению, это позволит избежать просрочек и связанных с ними пеней.

Он добавил, что согласно новому закону изменится также и срок выставления платежных документов жильцам: теперь квитанции за ЖКХ должны будут приходить не к 1-му, а к 5-му числу каждого месяца.

При этом ранее в Госдуме выступили с инициативой уменьшить допустимые траты семей на услуги ЖКУ.