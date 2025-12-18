Россиянам напомнили, когда придется оплачивать ЖКХ в 2026 году

Крайний срок оплаты ЖКУ в январе и феврале 2026 года останется прежним — 10 числа. Однако начиная с марта дата окончательной оплаты будет перенесена на 5 дней позже, рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
«Очередной социально важный закон для нашего комитета, призванный перенести крайний срок оплаты услуг ЖКХ на пять дней вперед — с 10 числа каждого месяца на 15 — вступит в силу с марта 2026 года», — сообщил Колунов в беседе с ТАСС.
Колунов пояснил, что цель закона — помочь тем, кто получает зарплату 12−15 числа месяца, чтобы люди могли удобно оплачивать коммунальные услуги после этого. По его мнению, это позволит избежать просрочек и связанных с ними пеней.
Он добавил, что согласно новому закону изменится также и срок выставления платежных документов жильцам: теперь квитанции за ЖКХ должны будут приходить не к 1-му, а к 5-му числу каждого месяца.
При этом ранее в Госдуме выступили с инициативой уменьшить допустимые траты семей на услуги ЖКУ.