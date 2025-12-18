Аналитики рассказали, как изменились траты россиян на Новый год

По их данным, интерес к Новому году в этом году, по сравнению с прошлым, заметно вырос: доля тех, кто относится к этому событию с высоким интересом, увеличилась до 32% с 25%, а число людей без интереса — снизилось до 25% с 31%. «Увеличилась доля тех, кто начинает готовиться к празднику за месяц и более — с 16% до 23%, тогда как число тех, кто готовится в последний момент или не готовится вовсе, сократилось», — добавили аналитики.