Социальные проекты бизнеса отметили наградами

17 декабря в столице прошел региональный финал Всероссийского конкурса социальных инициатив предпринимателей и социально ориентированных некоммерческих организаций «Мой добрый бизнес».
Впервые региональный этап Всероссийского конкурса «Мой добрый бизнес», оператором которого выступает ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ), прошел в столице в 2019 году. Вот уже в течение нескольких лет его участниками становятся действующие социальные предприниматели, бизнесмены, желающие развивать и масштабировать социальные проекты. По условиям конкурса, все представленные проекты должны реализовываться на территории Москвы, способствовать позитивным социальным изменениям в обществе и иметь устойчивую бизнес-модель.
Количество желающих принять участие в конкурсе «Мой добрый бизнес» ежегодно увеличивается. Как отметил первый заместитель генерального директора ГБУ «Малый бизнес Москвы» Дмитрий Герасимов, социальный бизнес создается не столько ради получения прибыли, сколько ради решения различных важных задач.
— Когда я общаюсь с предпринимателями, которые занимаются социальным бизнесом, я понимаю, что это всегда какая-то история, более того, это всегда какая-то личная история, которая перерастает в бизнес, — рассказал он.
В этом году участники конкурса представляли свои проекты в номинациях «Добрые технологии», «Устойчивый рост», «Работая помогаю», «Развитие потенциала», «Доброе содействие», «Семейный бизнес» и «Комфорт для жизни». Лучшие проекты определялись по двум трекам — «Помощь со смыслом» и «Социальное взаимодействие».
Победителем трека «Помощь со смыслом» в номинации «Доброе содействие» стал актер, продюсер, сценарист и режиссер Данил Мотин. Он представил документальный проект «Без границ — 2» о победителях национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». В своем фильме Данил Мотин рассказал о людях, которые несмотря ни на что строят успешную карьеру.
— Проекты должны поднимать важные для общества и страны темы, — поделился он. — И мы стараемся найти этот баланс, рассказать о важном и сделать это так, чтобы было интересно зрителю любого возраста.
Москвич Андрей Старых одержал победу в номинации «Работая помогаю». Его проект «Цель 2024» направлен на разработку и производство габаритных макетов вооружения и их доставку в действующие в зоне специальной военной операции воинские подразделения.
Вопросы создания условий для полноценной жизни и успешной интеграции в общество людей с синдромом Дауна в России через комплексную психолого-педагогическую поддержку их семей и формирование инклюзивной среды подняла социальный предприниматель Юлия Лавричева. Она стала победителем в номинации «Развитие потенциала». А предпринимателя Михаила Антонова отметили в номинации «Комфорт для жизни» с проектом по вовлечению максимального числа людей в экологические инициативы за счет разнообразия форматов и широкого охвата мероприятий.
СПРАВКА.
ГБУ «Малый бизнес Москвы» помогает открывать и развивать свое дело в столице. В центрах услуг для бизнеса можно узнать о финансовых и нефинансовых мерах господдержки. Для предпринимателей проводят бесплатные обучающие и деловые мероприятия, которые помогают повысить компетенции и найти единомышленников.