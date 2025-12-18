Социальные проекты бизнеса отметили наградами

Вопросы создания условий для полноценной жизни и успешной интеграции в общество людей с синдромом Дауна в России через комплексную психолого-педагогическую поддержку их семей и формирование инклюзивной среды подняла социальный предприниматель Юлия Лавричева. Она стала победителем в номинации «Развитие потенциала». А предпринимателя Михаила Антонова отметили в номинации «Комфорт для жизни» с проектом по вовлечению максимального числа людей в экологические инициативы за счет разнообразия форматов и широкого охвата мероприятий.