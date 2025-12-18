Стала известна причина смерти знаменитого режиссера Роба Райнера и его супруги

Официальная причина смерти голливудского режиссёра Роба Райнера и его супруги Мишель установлена судмедэкспертизой Лос-Анджелеса. Согласно заключению, которым располагает РИА Новости, оба скончались от множественных колото-резаных ранений. Экспертиза также подтвердила, что смерть наступила 14 декабря.
Ранее сыну пары, 32-летнему сценаристу Нику Райнеру, были предъявлены формальные обвинения в убийстве родителей. Как подчеркнул прокурор, ему грозит максимальное наказание — пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение или смертная казнь.
Напомним, тела Роба и Мишель Райнер были обнаружены в их доме в Лос-Анджелесе в минувшее воскресенье. По данным портала TMZ, накануне вечером семья посещала рождественскую вечеринку, во время которой между отцом и сыном произошла ссора.
Роб Райнер, начавший карьеру в 1960-х годах, получил мировую известность благодаря таким фильмам, как «Когда Гарри встретил Салли», «Пока не сыграл в ящик» и «Несколько хороших парней». В 2013 году он также сыграл роль отца главного героя в картине «Волк с Уолл-стрит».
Ранее сообщалось, что Ник Райнер не признался в убийстве отца-режиссера и матери.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.