Стала известна причина смерти знаменитого режиссера Роба Райнера и его супруги

Напомним, тела Роба и Мишель Райнер были обнаружены в их доме в Лос-Анджелесе в минувшее воскресенье. По данным портала TMZ, накануне вечером семья посещала рождественскую вечеринку, во время которой между отцом и сыном произошла ссора.