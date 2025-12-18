Венесуэла вывела в море военные суда для защиты танкеров от флота США

Танкеры с венесуэльской нефтью возобновили выход из портов страны в сопровождении военных кораблей. Как сообщает The New York Times, это произошло после заявления президента США Дональда Трампа о введении полной блокады судов, перевозящих венесуэльские нефтепродукты.
Как сообщил американский источник издания, власти США осведомлены о военном сопровождении венесуэльских танкеров. Вашингтон изучает варианты действий, но детали пока не раскрываются.
Решение о введении блокады танкеров, перевозящих венесуэльскую нефть, было принято США на фоне эскалации напряженности в отношениях двух стран.
Напомним, что в среду американский глава Дональд Трамп намерен выступить с обращением к нации. При этом журналист Такер Карлсон допустил, что президент США может объявить войну Венесуэле во время запланированного обращения.