Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Венесуэла вывела в море военные суда для защиты танкеров от флота США

Танкеры с нефтепродуктами выходят из портов Венесуэлы, они защищены военно-морским флотом страны.

Источник: Комсомольская правда

Танкеры с венесуэльской нефтью возобновили выход из портов страны в сопровождении военных кораблей. Как сообщает The New York Times, это произошло после заявления президента США Дональда Трампа о введении полной блокады судов, перевозящих венесуэльские нефтепродукты.

Как сообщил американский источник издания, власти США осведомлены о военном сопровождении венесуэльских танкеров. Вашингтон изучает варианты действий, но детали пока не раскрываются.

Решение о введении блокады танкеров, перевозящих венесуэльскую нефть, было принято США на фоне эскалации напряженности в отношениях двух стран.

Напомним, что в среду американский глава Дональд Трамп намерен выступить с обращением к нации. При этом журналист Такер Карлсон допустил, что президент США может объявить войну Венесуэле во время запланированного обращения.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше