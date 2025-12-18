Ричмонд
В Общественной палате предложили новую меру поддержки беременных: сколько хотят платить

Пособие для беременных не ниже МРОТ хотят ввести в России.

Источник: Комсомольская правда

Размер нового единого пособия для беременных не должен быть ниже регионального МРОТ. Его предлагается выплачивать тем, кто встал на учет до 12-й недели беременности, вне зависимости от материального положения. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко для ТАСС.

«Моя позиция, и эта инициатива поддержана Общественной палатой, в том, что, когда женщина встала на учет по беременности, она все-таки должна получать пособие не ниже прожиточного минимума. Сразу же, на весь этот период», — считает Рыбальченко.

Сейчас пособие предоставляется исключительно женщинам, имеющим статус малообеспеченных. Его размер определяется на основе дохода семьи и может равняться 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения.

По мнению Рыбальченко, привязка пособия к общему семейному доходу иногда приводит к тому, что пары сознательно не оформляют брак.

До этого в Госдуме выступили с инициативой информировать мужа о желании жены сделать аборт.