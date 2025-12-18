В Общественной палате предложили новую меру поддержки беременных: сколько хотят платить

Размер нового единого пособия для беременных не должен быть ниже регионального МРОТ. Его предлагается выплачивать тем, кто встал на учет до 12-й недели беременности, вне зависимости от материального положения. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко для ТАСС.