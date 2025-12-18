Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лев Лещенко рассказал, что «еле говорит» на фоне болезни: что случилось с артистом

Лев Лещенко рассказал об ухудшении состояния здоровья.

Источник: Комсомольская правда

Певец и народный артист РСФСР Лев Лещенко дал комментарий о состоянии своего здоровья. Он сообщил, что в последнее время чувствует себя неважно. Об этом артист рассказал в беседе с «Абзацем».

По словам певца, он «еле говорит» на фоне болезни. Артист уточнил, что простудился. Других подробностей не последовало.

«Вы знаете, я сам еле говорю, я простуженный», — поделился Лев Лещенко.

Согласно афише, следующий концерт с участием певца состоится 22 марта 2026 года. Событие называется «Звезды дорожного радио». На мероприятии выступит также артист Олег Газманов. Концерт проводится регулярно на Live Арене в Москве. Зрителей также ожидают выступления таких звезд, как Сосо Павлиашвили, Татьяна Куртукова и Зара.