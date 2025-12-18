Лев Лещенко рассказал, что «еле говорит» на фоне болезни: что случилось с артистом

Певец и народный артист РСФСР Лев Лещенко дал комментарий о состоянии своего здоровья. Он сообщил, что в последнее время чувствует себя неважно. Об этом артист рассказал в беседе с «Абзацем».
По словам певца, он «еле говорит» на фоне болезни. Артист уточнил, что простудился. Других подробностей не последовало.
«Вы знаете, я сам еле говорю, я простуженный», — поделился Лев Лещенко.
Согласно афише, следующий концерт с участием певца состоится 22 марта 2026 года. Событие называется «Звезды дорожного радио». На мероприятии выступит также артист Олег Газманов. Концерт проводится регулярно на Live Арене в Москве. Зрителей также ожидают выступления таких звезд, как Сосо Павлиашвили, Татьяна Куртукова и Зара.