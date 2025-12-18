Ричмонд
Названы самые вредные продукты новогоднего стола

Диетолог Арзамасцев: колбаса, майонез и алкоголь — самая вредная новогодняя еда.

Источник: Комсомольская правда

Накрывая праздничный стол, следует помнить о вреде многих традиционных угощений. Топ самых опасных продуктов на новогоднем столе назвал в себе с «Газетой.Ru» врач-диетолог, гастроэнтеролог Евгений Арзамасцев.

— Первое место — колбасы, сосиски и сардельки. Вслед за ними идут копчености. Третье место делят алкоголь и майонез. Далее в списке — жирное жареное мясо, сладости, и замыкают список соленья, — цитирует издание медика.

Доктор добавил, что особенно опасно переедать за новогодним столом после строгих диет. Обильное угощение станет стрессом для поджелудочной железы.

Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что включение рыбных блюд в новогоднее меню может существенно облегчить его. Кроме того, рыба содержит белок, который усваивается организмом более эффективно.

Тем временем эксперты рекомендуют начать новогоднее застолье с холодца. Оказывается, это одна из самых безопасных и полезных закусок на праздничном столе, передает 360.ru.