Названы самые вредные продукты новогоднего стола

Накрывая праздничный стол, следует помнить о вреде многих традиционных угощений. Топ самых опасных продуктов на новогоднем столе назвал в себе с «Газетой.Ru» врач-диетолог, гастроэнтеролог Евгений Арзамасцев.
— Первое место — колбасы, сосиски и сардельки. Вслед за ними идут копчености. Третье место делят алкоголь и майонез. Далее в списке — жирное жареное мясо, сладости, и замыкают список соленья, — цитирует издание медика.
Доктор добавил, что особенно опасно переедать за новогодним столом после строгих диет. Обильное угощение станет стрессом для поджелудочной железы.
Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что включение рыбных блюд в новогоднее меню может существенно облегчить его. Кроме того, рыба содержит белок, который усваивается организмом более эффективно.
Тем временем эксперты рекомендуют начать новогоднее застолье с холодца. Оказывается, это одна из самых безопасных и полезных закусок на праздничном столе, передает 360.ru.