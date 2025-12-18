В ФБР грядут перемены: заместитель директора уйдет в отставку в январе 2026 года

Ранее газета The Washington Post сообщала, что руководство американского Федерального бюро расследований провело ряд закрытых встреч с председателем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым. Все эти встречи состоялись на территории Соединенных Штатов. Тогда для переговоров с Умеровым на встречах присутствовали и Пател, и Бонджино.