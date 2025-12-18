В ФБР грядут перемены: заместитель директора уйдет в отставку в январе 2026 года

Заместитель директора ФБР Дэн Бонджино сообщил о намерении покинуть свой пост в январе. Причины своего решения он не раскрыл.
«Я покидаю свой пост в ФБР в январе», — написал Бонджино в соцсети X.
В заявлении Бонджино также поблагодарил президента США Дональда Трампа, генерального прокурора Пэм Бонди и директора ФБР Кэша Пателя за доверие и возможность занимать должность заместителя директора. Причины своего решения оставить пост он не уточнил.
Ранее газета The Washington Post сообщала, что руководство американского Федерального бюро расследований провело ряд закрытых встреч с председателем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым. Все эти встречи состоялись на территории Соединенных Штатов. Тогда для переговоров с Умеровым на встречах присутствовали и Пател, и Бонджино.