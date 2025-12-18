Ошибки в данных Киркорова ставят под сомнение его розыск

Адвокат Дмитрий Аграновский заявил, что орфографические ошибки в имени и отчестве российского певца Филиппа Киркорова в разыскной карточке СБУ делают его задержание невозможным.
По информации РИА Новости, СБУ объявила Филиппа Киркорова в розыск, внеся его данные в базу. Однако в документах допущены ошибки в написании его имени и отчества, а также отсутствует фотография. Адвокат отметил: «СБУ с ошибками указала имя и отчество российского певца и нет фотографии, а это значит, что формально это совершенно другой человек. В любой стране, где уважают право, Киркорова не могут задержать. Но неизвестно, что стоит ожидать от Украины».
Ошибки в документах, по мнению адвоката, подчеркивают некомпетентность украинских правоохранительных органов. Офис генерального прокурора Украины ранее сообщил о заочном обвинении Киркорова в нарушении порядка въезда на новые российские территории с целью «нанесения вреда национальным интересам Украины». Информация о певце была внесена в базу розыска 30 октября, но стала публичной только сейчас.
Филипп Киркоров также оказался в числе 34 человек, лишённых государственных наград Украины по указу Владимира Зеленского. Певец уже десять лет находится в базе скандально известного украинского сайта «Миротворец».
Народный артист РФ Филипп Киркоров заявил, что объявление его в розыск на Украине является попыткой Службы безопасности страны (СБУ) создать информационный повод с использованием его медийного имени.