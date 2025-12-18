Ошибки в данных Киркорова ставят под сомнение его розыск

По информации РИА Новости, СБУ объявила Филиппа Киркорова в розыск, внеся его данные в базу. Однако в документах допущены ошибки в написании его имени и отчества, а также отсутствует фотография. Адвокат отметил: «СБУ с ошибками указала имя и отчество российского певца и нет фотографии, а это значит, что формально это совершенно другой человек. В любой стране, где уважают право, Киркорова не могут задержать. Но неизвестно, что стоит ожидать от Украины».