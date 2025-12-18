Венесуэла обратилась к Совбезу ООН с просьбой о заседании по «агрессии США»

Венесуэльские власти обратились к Совету безопасности ООН с просьбой о проведении заседания по поводу «продолжающейся агрессии США». Об этом в среду, 17 декабря, сообщило агентство Reuters, ссылаясь на письмо, к которому оно получило доступ.
— Венесуэла обратилась к СБ ООН с просьбой о заседании для обсуждения «продолжающейся агрессии США» против страны, — сказано в статье.
Дипломат ООН рассказал агентству, что заседание, вероятно, будет запланировано на следующий вторник, 23 декабря.
В рамках запланированного выступления из Белого дома президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может объявить войну Венесуэле. С таким заявлением 17 декабря выступил известный американский журналист Такер Карлсон. По его словам, один из конгрессменов рассказал ему, что законодателей накануне уведомили о «неминуемой войне» с Венесуэлой.
Днем ранее американский лидер анонсировал свое выступление из Белого дома. Однако тему выступления он не назвал.
До этого Трамп назвал власти Венесуэлы террористической организацией и объявил о скором начале наземных ударов по целям в Латинской Америке. По его словам, атаки будут вестись не по мирным, а по «ужасным людям», организовывающим наркотрафик.