Юрист Белоглазова: россияне могут вернуть налоги по вкладам

Юрист также напомнила, что с 1 января 2025 года действуют изменения в налоговом законодательстве, отменяющие возможность применения вычетов к процентным доходам по вкладам. «В соответствии с пунктом 3 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации налоговые вычеты теперь могут уменьшать только доходы, формирующие основную налоговую базу. Поскольку проценты по вкладам исключены из этой базы, ни стандартные, ни социальные, ни имущественные вычеты к ним более не применяются», — подчеркнула Белоглазова.