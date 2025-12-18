Юрист Белоглазова: россияне могут вернуть налоги по вкладам

Налоги по вкладам можно компенсировать за счет вычетов.
Налогоплательщики, которые в 2023 или 2024 годах уплатили НДФЛ с процентного дохода по банковским вкладам, могут вернуть этот налог полностью либо частично при условии, что в указанный период у них были соответствующие расходы. Порядок получения такого возврата разъяснила юрист ЕЮС Анастасия Белоглазова.
Процентный доход по вкладам, полученный в 2023—2024 годах, включается в основную налоговую базу по НДФЛ, рассказала юрист агентству «Прайм» Это дает возможность учитывать его при оформлении следующих налоговых вычетов:
социального вычета — по расходам на лечение, обучение, благотворительность, занятия фитнесом, произведенным за себя и ближайших родственников;имущественного вычета — по расходам на приобретение жилья и по уплаченным процентам по ипотечному кредиту;вычета по индивидуальному инвестиционному счету (ИИС) — при внесении средств на ИИС.
Правом на такие вычеты обладают все граждане, получившие процентный доход по вкладам, облагаемый НДФЛ по ставке 13% (или 15% в части суммы дохода свыше 5 млн рублей) и понесшие описанные выше расходы. По словам юриста, возврат налога с процентных доходов по вкладам особенно актуален для тех, кто не уплачивает НДФЛ с заработной платы: самозанятых граждан, индивидуальных предпринимателей, пенсионеров.
Для реализации права на вычет необходимо:
1. Собрать документы, подтверждающие расходы, по которым предоставляются вычеты: договоры, платежные документы, справки и иные подтверждающие бумаги.
2. Заполнить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ. В декларации нужно указать:
— источник дохода (наименование банка, его ИНН и КПП),
— код вида дохода — 6014,
— сумму дохода по вкладу в рублях.
Также следует применить код вычета 914, который уменьшает налоговую базу на размер необлагаемого лимита: за 2023 год — на 150 тыс. рублей. За 2024 год — на 210 тыс. рублей.
В качестве иллюстрации Белоглазова привела следующий пример. Самозанятый гражданин в 2023 году получил 250 тыс. рублей в виде процентов по банковским вкладам. Необлагаемая часть дохода составила 150 тыс. рублей, следовательно, налоговая база равна 100 тыс. рублей (250 тыс. − 150 тыс.). С этой суммы НДФЛ к уплате составляет 13 тыс. рублей (100 тыс. × 13%). Если при этом в 2023 году гражданин израсходовал 80 тыс. рублей на лечение и 20 тыс. рублей на занятия фитнесом, он сможет вернуть всю сумму уплаченного налога — 13 тыс. рублей.
Юрист также напомнила, что с 1 января 2025 года действуют изменения в налоговом законодательстве, отменяющие возможность применения вычетов к процентным доходам по вкладам. «В соответствии с пунктом 3 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации налоговые вычеты теперь могут уменьшать только доходы, формирующие основную налоговую базу. Поскольку проценты по вкладам исключены из этой базы, ни стандартные, ни социальные, ни имущественные вычеты к ним более не применяются», — подчеркнула Белоглазова.
Подать декларацию 3-НДФЛ за 2023 год можно до конца 2026 года, за 2024 год — до окончания 2027 года. Для оформления документов и подачи отчетности рекомендуется использовать электронные сервисы ФНС России.