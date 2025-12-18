Ефрейтор Мустафин увёл грузовик с боеприпасами из-под обстрела ВСУ

Российский военнослужащий Вазир Мустафин увёл грузовой автомобиль «Урал» с артиллерийскими боеприпасами из-под обстрела Вооружённых сил Украины, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что гвардии ефрейтор Мустафин выполняет задачи по доставке боеприпасов российскому реактивному артиллерийскому дивизиону. В ходе одного из выездов грузовик водителя-гранатомётчика Мустафина подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны украинских войск.
«Несмотря на угрозу, Вазир, проявив хладнокровие и мастерство вождения, с учётом особенностей местности, вывел транспортное средство из зоны обстрела и осуществил своевременную доставку боеприпасов к месту назначения без каких-либо потерь», — говорится в сообщении.
«Благодаря решительным и профессиональным действиям Мустафина была сохранена военная техника с ценным грузом. Это позволило огневым расчётам своевременно нанести удары по заданным целям», — рассказали в ведомстве.
