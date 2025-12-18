Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ефрейтор Мустафин увёл грузовик с боеприпасами из-под обстрела ВСУ

«Урал» водителя-гранатомётчика Мустафина подвергся атаке со стороны украинских войск, военный вывел автомобиль из зоны обстрела.

Источник: Аргументы и факты

Российский военнослужащий Вазир Мустафин увёл грузовой автомобиль «Урал» с артиллерийскими боеприпасами из-под обстрела Вооружённых сил Украины, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что гвардии ефрейтор Мустафин выполняет задачи по доставке боеприпасов российскому реактивному артиллерийскому дивизиону. В ходе одного из выездов грузовик водителя-гранатомётчика Мустафина подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны украинских войск.

«Несмотря на угрозу, Вазир, проявив хладнокровие и мастерство вождения, с учётом особенностей местности, вывел транспортное средство из зоны обстрела и осуществил своевременную доставку боеприпасов к месту назначения без каких-либо потерь», — говорится в сообщении.

В МО подчеркнули, что решительные и профессиональные действия военнослужащего помогли сохранить технику с ценным грузом.

«Благодаря решительным и профессиональным действиям Мустафина была сохранена военная техника с ценным грузом. Это позволило огневым расчётам своевременно нанести удары по заданным целям», — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что российский танкист прямой наводкой с первого выстрела ликвидировал боевую машину пехоты Вооружённых сил Украины, БПМ находилась на расстоянии около километра.