Эпос наших дней, или Сага о возрождении семьи и страны

Так что, положа руку на сердце, признаем: это — не совсем эпосы. Но где же, где найти новейший русский роман, который дал бы объективную, без всяких призм и мировоззренческих искажений, ляпов и ненаучного фэнтези картину жизни страны в последние годы — «лихие», «сытные» с переходом в нынешние? Я такой роман нашел. Называется роман «От войны до войны». Автор — Анатолий Салуцкий. Он когда-то давно в «Вечерке» работал. Вторая часть романа от «Войны до войны» сейчас публикуется с продолжением в журнале «Москва». Первая печаталась там раньше и выходила отдельным книжным изданием. Судя по размаху повествования — не за горами и третья.