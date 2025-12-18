В ОП хотят расширить пособие для беременных

Рыбальченко пояснил, что действующая привязка выплаты к доходам семьи может стимулировать отказ от официальной регистрации брака. По его словам, пары иногда сознательно не оформляют отношения, чтобы формально сохранить статус малообеспеченных и иметь право на пособие. «Иногда это может быть добровольным, обоюдным решением, а иногда это может быть и манипуляцией со стороны партнера по отношению к женщине. Поэтому я считаю, что таких манипуляций надо избежать», — отметил он.