В ОП хотят расширить пособие для беременных

Для беременных хотят создать новую меру поддержки.
Единое пособие по беременности и родам должно назначаться всем женщинам, вставшим на учет до 12 недель, независимо от дохода семьи, и быть не ниже регионального МРОТ. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. По его словам, соответствующая инициатива уже получила поддержку Общественной палаты.
«Моя позиция, и эта инициатива поддержана Общественной палатой, [заключается] в том, что, когда женщина встала на учет по беременности, она все-таки должна получать пособие не ниже прожиточного минимума. Сразу же, на весь этот период», — предложил эксперт в разговоре с ТАСС, добавив, что это должно распространяться на всех беременных женщин.
Рыбальченко пояснил, что действующая привязка выплаты к доходам семьи может стимулировать отказ от официальной регистрации брака. По его словам, пары иногда сознательно не оформляют отношения, чтобы формально сохранить статус малообеспеченных и иметь право на пособие. «Иногда это может быть добровольным, обоюдным решением, а иногда это может быть и манипуляцией со стороны партнера по отношению к женщине. Поэтому я считаю, что таких манипуляций надо избежать», — отметил он.
Сейчас единое пособие выплачивается только малообеспеченным семьям, напомнил представитель Общественной палаты. Его размер зависит от среднедушевого дохода: пособие может составлять 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного населения. При назначении учитывается также имущественная обеспеченность семьи, в том числе наличие недвижимости, автомобилей и иных активов.
Единое пособие предназначено для семей с детьми до 17 лет, а также для беременных женщин, которые встали на учет в женской консультации в срок до 12 недель. Рыбальченко считает, что отказ от критерия нуждаемости в отношении беременных и установка минимальной планки выплаты на уровне не ниже регионального МРОТ обеспечат непрерывную поддержку женщин на ранних сроках беременности и исключат влияние семейного статуса на доступ к социальной помощи.