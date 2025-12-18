Ричмонд
Лурье отмечает победу в суде по делу о квартире Долиной: что она сказала

Лурье заявила, что отпраздновала свою победу в суде вместе с семьей.

Источник: Комсомольская правда

Полина Лурье, ставшая покупательницей квартиры певицы Ларисы Долиной, отпраздновала победу в суде вместе со своей семьей. Об этом она сообщила в программе «Пусть говорят», выйдя в эфир по телефону.

«Спасибо всем за поддержку. Сейчас отмечаю эту победу вместе со своей семьей», — рассказала Лурье.

Напомним, что 17 декабря состоялось заседание Верховного суда по делу Долиной-Лурье. Тогда суд постановил, что квартира принадлежит Полине Лурье. При этом, как подчеркнул суд, нахождение певицы Долиной в квартире Лурье считается незаконным.

Тогда же на заседании Верховного суда адвокат Лурье Светлана Свириденко, узнав о решении по нашумевшему делу о квартире, не смогла сдержать слез. На решение суда находившиеся в зале отреагировали сдержанными аплодисментами. По завершении заседания сама Лурье отказалась комментировать происходящее.