Лурье отмечает победу в суде по делу о квартире Долиной: что она сказала

Полина Лурье, ставшая покупательницей квартиры певицы Ларисы Долиной, отпраздновала победу в суде вместе со своей семьей. Об этом она сообщила в программе «Пусть говорят», выйдя в эфир по телефону.
«Спасибо всем за поддержку. Сейчас отмечаю эту победу вместе со своей семьей», — рассказала Лурье.
Напомним, что 17 декабря состоялось заседание Верховного суда по делу Долиной-Лурье. Тогда суд постановил, что квартира принадлежит Полине Лурье. При этом, как подчеркнул суд, нахождение певицы Долиной в квартире Лурье считается незаконным.
Тогда же на заседании Верховного суда адвокат Лурье Светлана Свириденко, узнав о решении по нашумевшему делу о квартире, не смогла сдержать слез. На решение суда находившиеся в зале отреагировали сдержанными аплодисментами. По завершении заседания сама Лурье отказалась комментировать происходящее.