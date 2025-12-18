Пенсионерка с недугом пропала в Перми. Фото

Женщине необходима помощь врачей.
В Перми уже более трех дней ищут Чугаеву Валентину 1949 года рождения. Последний раз пенсионерку видели 15 декабря, после чего она загадочно исчезла. Женщина нуждается в медицинской помощи, рассказали волонтеры из «ЛизаАлерт».
«Пропала Чугаева Валентина Николаевна, 76 лет (1949 г. р.)г. Пермь. С 15 декабя 2025 года ее местонахождение неизвестно. Нуждается в медицинской помощи», — сообщили поисковики.
Валентина ростом около 168 сантиметров, нормального телосложения. У женщины седые волосы и серо-зеленые глаза. В последний раз ее видели в серо-фиолетовом пуховике, синих джинсах, рыжих сапогах и черных перчатках. С собой у Валентины была бежевая сумка. Если вам извесно, где находится пенсионерка, позвоните по телефону «8−800−700−54−52» или «112».