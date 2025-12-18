Пенсионерка с недугом пропала в Перми. Фото

Валентина ростом около 168 сантиметров, нормального телосложения. У женщины седые волосы и серо-зеленые глаза. В последний раз ее видели в серо-фиолетовом пуховике, синих джинсах, рыжих сапогах и черных перчатках. С собой у Валентины была бежевая сумка. Если вам извесно, где находится пенсионерка, позвоните по телефону «8−800−700−54−52» или «112».