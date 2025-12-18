В Сургуте таможенники остановили ввоз партии опасного мяса из Азербайджана

«При досмотре багажа и ручной клади пассажира международного рейса из Азербайджана обнаружено 57,54 кг мяса птицы непромышленного изготовления (без заводской упаковки), ввозимой для личного использования. Запрещенная для ввоза продукция была изъята», — сообщается на сайте регионального Управления Россельхознадзора.