Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эстрада продолжает обсуждать решение суда по делу о квартире Долиной: что сказал Юрий Антонов

Антонов заявил, что отказался бы приютить Ларису Долину.

Источник: Комсомольская правда

Народный артист России Юрий Антонов прокомментировал возможность приютить у себя певицу Ларису Долину, выразив на этот счет сомнения. Об этом сообщает издание «Абзац».

«Вряд ли бы я согласился. Мое — это мое. Есть такие вещи интимного характера. Я думаю, у нее достаточное количество жилплощади. Она же не будет где-то под березкой сидеть. Она умная женщина и сама разберется», — пояснил Антонов.

До этого певец Филипп Киркоров осудил негативные комментарии в адрес коллеги и заявил, что травлю Долиной следует прекратить.

На заседании Верховного суда 17 декабря было вынесено решение по нашумевшему делу Ларисы Долиной и Полины Лурье. Суд признал право собственности на спорную квартиру за Лурье и указал, что дальнейшее проживание Долиной в этом жилье является незаконным.