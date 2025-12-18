Эстрада продолжает обсуждать решение суда по делу о квартире Долиной: что сказал Юрий Антонов

Народный артист России Юрий Антонов прокомментировал возможность приютить у себя певицу Ларису Долину, выразив на этот счет сомнения. Об этом сообщает издание «Абзац».
«Вряд ли бы я согласился. Мое — это мое. Есть такие вещи интимного характера. Я думаю, у нее достаточное количество жилплощади. Она же не будет где-то под березкой сидеть. Она умная женщина и сама разберется», — пояснил Антонов.
До этого певец Филипп Киркоров осудил негативные комментарии в адрес коллеги и заявил, что травлю Долиной следует прекратить.
На заседании Верховного суда 17 декабря было вынесено решение по нашумевшему делу Ларисы Долиной и Полины Лурье. Суд признал право собственности на спорную квартиру за Лурье и указал, что дальнейшее проживание Долиной в этом жилье является незаконным.