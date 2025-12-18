Блогер Лебедев назвал Урганта свободным человеком: он заявил, что артиста никто ни в чем не обвинял

Покинувший Россию телеведущий Иван Ургант активно выступает за рубежом. Однако в РФ его никто ни в чем не обвинял. Так заявил дизайнер Артемий Лебедев, обозревая новости в блоге во «ВКонтакте».
Он подчеркнул, что Ивана Урганта не ограничивали в правах. По мнению дизайнера, телеведущего не отменяли в России.
«Он свободный человек, ездит по миру, дает концерты и проводит всякие свадьбы-корпоративы, зарабатывает копеечку», — рассказал Артемий Лебедев.
Ранее журналист Владимир Познер неоднозначно отреагировал на просьбу от неких «видных россиян» вернуть Ивана Урганта на телевидение. Он ответил, что в публикации NYT не указываются никакие имена. Журналист также добавил, что не понимает, с чем связан интерес американских СМИ к вопросу возвращения Ивана Урганта.