Блогер Лебедев назвал Урганта свободным человеком: он заявил, что артиста никто ни в чем не обвинял

Ранее журналист Владимир Познер неоднозначно отреагировал на просьбу от неких «видных россиян» вернуть Ивана Урганта на телевидение. Он ответил, что в публикации NYT не указываются никакие имена. Журналист также добавил, что не понимает, с чем связан интерес американских СМИ к вопросу возвращения Ивана Урганта.