Reuters: Венесуэла попросила СБ ООН провести заседание по «агрессии США»

Власти Венесуэлы обратились к Совбезу Организации Объединённых Наций с просьбой о проведении заседание из-за «продолжающейся агрессии Соединённых Штатов», сообщает Reuters.
Агентство ссылается на соответствущее письмо.
«Венесуэла в среду обратилась к Совбезу ООН с просьбой о заседании для обсуждения “продолжающейся агрессии США” против страны», — говорится в сообщении.
Дипломат ООН рассказал журналистам, что заседание, вероятно, запланируют на следующий вторник.
По словам президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, американская сторона намерена получить права на нефть в Венесуэле, которые у США якобы «отняли».
Президент Венесуэлы Николас Мадуро провёл телефонный разговор с генсеком Организации Объединённых Наций Антониу Гутерришем, они обсудили возможную атаку США по Венесуэле. Мадуро подчеркнул, что Трамп «в недопустимой форме утверждает, что нефть, природные богатства и венесуэльская территория принадлежат ему».
Ранее журналист Такер Карлсон заявил, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп может объявить войну Венесуэле во время утреннего обращения к нации. Трамп рассказал, что в ходе обращения к нации намерен говорить об экономике, по его словам, предстоящее выступление будет касаться успехов администрации в этой сфере.