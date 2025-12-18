Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: Венесуэла попросила СБ ООН провести заседание по «агрессии США»

Журналист Такер Карлсон рассказал, что Дональд Трамп может объявить войну Венесуэле, венесуэльская сторона попросила СБ ООН провести заседание.

Источник: Аргументы и факты

Власти Венесуэлы обратились к Совбезу Организации Объединённых Наций с просьбой о проведении заседание из-за «продолжающейся агрессии Соединённых Штатов», сообщает Reuters.

Агентство ссылается на соответствущее письмо.

«Венесуэла в среду обратилась к Совбезу ООН с просьбой о заседании для обсуждения “продолжающейся агрессии США” против страны», — говорится в сообщении.

Дипломат ООН рассказал журналистам, что заседание, вероятно, запланируют на следующий вторник.

По словам президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, американская сторона намерена получить права на нефть в Венесуэле, которые у США якобы «отняли».

Президент Венесуэлы Николас Мадуро провёл телефонный разговор с генсеком Организации Объединённых Наций Антониу Гутерришем, они обсудили возможную атаку США по Венесуэле. Мадуро подчеркнул, что Трамп «в недопустимой форме утверждает, что нефть, природные богатства и венесуэльская территория принадлежат ему».

Ранее журналист Такер Карлсон заявил, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп может объявить войну Венесуэле во время утреннего обращения к нации. Трамп рассказал, что в ходе обращения к нации намерен говорить об экономике, по его словам, предстоящее выступление будет касаться успехов администрации в этой сфере.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше