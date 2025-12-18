Фицо рассказал о «плохом начале» саммита ЕС: премьеру повредили самолет

В Брюсселе 18−19 декабря пройдет регулярный саммит ЕС. Однако начался он «плохо». Об этом сообщил премьер Словакии Роберт Фицо. Он заявил в соцсети, что его самолет повредили в аэропорту Брюсселя.
Как пояснил премьер, борт задела машина с трапом. Он назвал предстоящий саммит «сложным». Премьер также выразил поддержку президенту Сербии Александру Вучичу. Он не принимает участия в саммите.
«В аэропорту машина с трапом повредила наш самолет так, что он стал непригоден к полетам», — уведомил Роберт Фицо.
Ранее Александр Вучич заявил, что в возможном конфликте между Европой и Россией Сербия будет выступать только на собственной стороне. Он уточнил, что страна планирует лишь развивать экономику и сохранить мир.