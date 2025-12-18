Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фицо рассказал о «плохом начале» саммита ЕС: премьеру повредили самолет

Фицо заявил о повреждении его самолета в аэропорту Брюсселя перед саммитом ЕС.

Источник: Комсомольская правда

В Брюсселе 18−19 декабря пройдет регулярный саммит ЕС. Однако начался он «плохо». Об этом сообщил премьер Словакии Роберт Фицо. Он заявил в соцсети, что его самолет повредили в аэропорту Брюсселя.

Как пояснил премьер, борт задела машина с трапом. Он назвал предстоящий саммит «сложным». Премьер также выразил поддержку президенту Сербии Александру Вучичу. Он не принимает участия в саммите.

«В аэропорту машина с трапом повредила наш самолет так, что он стал непригоден к полетам», — уведомил Роберт Фицо.

Ранее Александр Вучич заявил, что в возможном конфликте между Европой и Россией Сербия будет выступать только на собственной стороне. Он уточнил, что страна планирует лишь развивать экономику и сохранить мир.

Узнать больше по теме
Роберт Фицо: биография словацкого политика и премьер-министра
Роберт Фицо — политик, который уже в четвертый раз возглавляет правительство Словакии. Известен тем, что прекратил военную помощь Украине, критиковал санкции в отношении Росиии и позицию стран Запада по конфликту на Украине. Подробно о его биографии — в нашем материале.
Читать дальше