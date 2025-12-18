Полковник Тиле: планы Мерца помогать ВСУ за счёт РФ грозят поражением

Высказывание канцлера ФРГ Фридриха Мерца, касающееся планов ЕС «два года использовать» замороженные активы Российской Федерации в целях финансирования Вооружённых сил Украины «грозит проигрышем в суде», заявил полковник в отставке из Германии Ральф Тиле.
Он уточнил, что это навредит европейским государствам. В частности, по его словам, речь идёт о серьёзных последствиях для финансовой системы.
«Меня больше беспокоит, что это навредит Европе, и мы столкнёмся с потенциально серьёзными последствиями для финансовой системы не только Бельгии, но и других европейцев, прежде всего ФРГ, и если мы проиграем в суде, то нам снова придётся искать деньги», — сказал он.
Комментарий прозвучал в эфире телеканала Welt. Тиле отметил, что украинский бюджет не е сможет существовать без финансирования с внешней стороны, но сопротивление властей Бельгии и ряда других государств стало причиной «патовой ситуации с активами».
Напомним, ЕК рассчитывает добиться от европейских стран решения о применении активов РФ на саммите ЕС. Канцлер ФРГ оценил шансы на принятие такого решения как «50/50».
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что руководство ЕС допустило несколько серьёзных просчётов, которые завели сообщество в тупик, ему следует ответить за свои действия. По словам Орбана, с повестки дня саммита ЕС сняли вопрос, касающийся активов Российской Федерации, «из-за непреодолимых разногласий».