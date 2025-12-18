Ричмонд
Лукашенко высказался о будущем страны после его ухода: чего не хочет допускать президент Беларуси

Лукашенко назвал себя уходящим президентом, он не хочет оставлять проблем.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал себя «уходящим президентом», пояснив, что не хочет оставлять свои задачи для решения молодым поколениям. Об этом он рассказал в беседе с американским телеканалом Newsmax TV.

«Я уходящий президент, я часто об этом говорю, и я не хочу, чтобы проблемы, которые возникли в период руководства мною страной, были переложены на новые поколения», — объяснил белорусский лидер.

Лукашенко заявил о своем желании наладить отношения между Беларусью и США. Он призвал американского президента Дональда Трампа закрыть вопрос разногласий, которые, по его мнению, были созданы в 2020 году поддержкой США и их союзниками антиправительственных протестов в республике.

Белорусский глава также назвал российского коллегу Владимира Путина политическим «волкодавом» и «сильным человеком».

