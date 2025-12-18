Акцизы на табак проиндексируют в России с 1 января

«Принятые поправки по акцизам на 2026−2028 годы, которые президент уже подписал, — это ожидаемая ежегодная индексация. Если говорить предметно о табачных изделиях: например, по трубочному, кальянному, жевательному и аналогичным видам табака ставка составит 5 183 рублей за килограмм в 2026 году и 5 390 рублей в 2027 году; по сигарам — 351 и 365 рублей за штуку», — отметил Федотов.