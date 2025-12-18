Россиянам объяснили, как увеличить размер пенсии более чем в два раза

Россияне могут более чем в два раза увеличить размер пенсии, если выйдут на нее на 10 лет позже. Об этом сообщила глава комитета Совфеда по соцполитике Елена Перминова в беседе с РИА Новости.
«В случае отсрочки выхода на пенсию на десять лет произойдет индексация ИПК на 2,32 раза, а фиксированной части — в 2,11 раза. За этот период будут начисляться дополнительные баллы», — пояснила собеседница агентства.
Она добавила, что отложенный выход на пенсию является добровольным, а не обязательным решением.
Сенатор уточнила, что максимальный период отсрочки, на который можно перенести пенсию, составляет десять лет. Также она добавила, что для работающих пенсионеров существует возможность временно отказаться от получения страховой пенсии — минимальный срок такого отказа составляет один год.
Накануне общественный деятель Вадим Попов, заявил, граждан, которые в течение всей жизни не отработали ни дня, нужно лишить пенсии.